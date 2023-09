Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland

POL-WHV: Diebstahl eines Mofarollers

Wilhelmshaven (ots)

Bereits am 02. Juni 2023 wurde bei der Polizei in Wilhelmshaven der Diebstahl eines Mofarollers angezeigt.

Am Montag, den 29. Mai 2023, hatte der Eigentümer seinen Roller auf dem Parkplatz im Marschhof in Wilhelmshaven abgestellt. Gegen 16:30 Uhr, als er eine Fahrt mit seinem Roller beginnen wollte, stellte er fest, dass dieser nicht mehr an seinem Abstellort war.

Am 27. August 2023 wurde durch eine aufmerksame Bürgerin ein Roller im Graben in der Straße Kirchreihe aufgefunden. Eine Überprüfung des Kennzeichens ergab eine Übereinstimmung mit dem am 29. Mai 2023 als gestohlen gemeldeten Kennzeichen, welches zur Tatzeit am Roller angebracht war. Jedoch ergab die Überprüfung keine Übereinstimmung mit dem gestohlenen Fahrzeug. Bisherige Ermittlungen führten nicht zur Identifizierung des Eigentümers des aufgefundenen Peugeot-Rollers.

Die Polizei Wilhelmshaven bittet daher die Bevölkerung um Mithilfe. Zeugen, die Hinweise zum Diebstahl des Mofarollers oder zu dem aufgefundenen Roller in der Straße Kirchreihe geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 04421-942-0 bei der Polizei zu melden.

