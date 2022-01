Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland

POL-WHV: Nötigung und Gefährdung des Straßenverkehrs in Waddewarden/Jever

Jever (ots)

Am Sonnabend kam es zwischen 12.40 Uhr bis 13.00 Uhr zur einer Nötigung und einer anschließenden Gefährdung des Straßenverkehrs auf der Fahrstrecke zwischen Waddewarden und Jever.

Auf der Straße Waddewarder Mühle in Fahrtrichtung Jeversche Straße überholte eine 54-jährige Fahrerin eines SUV Ford Kuga einen 57-jährigen Fahrer eines SUV Opel Antara. Nachdem der Überholvorgang beendet war, bremste die Vorrausfahrende ihr Fahrzeug so stark ab, dass auch der Nachfolgende sein Fahrzeug stark abbremsen musste. Im Verlauf der weiteren Fahrt überholte dann der Fahrer des Opel die Fahrerin des Ford in der Schillerstraße in Jever, Höhe der dortigen Brauerei. Als der Fahrer beim Überholvorgang wieder einscheren wollte, musste die Fahrerin des Ford ihr Fahrzeug stark abbremsen, um einen Zusammenstoß zu verhindern.

Beide Personen trafen im Anschluss auf einem Parkplatz eines örtlichen Verbrauchermarktes aufeinander, hier kam es noch zu einer Beleidigung. Auf Grund des Fehlverhaltens im Straßenverkehr wurde gegen beide Personen ein Strafverfahren eingeleitet.

Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben werden gebeten, sich mit der Polizei in Jever in Verbindung zu setzen: 04461 9211-0.

