Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland

POL-WHV: Illegale Müllentsorgung in Jever - Unbekannte entsorgen Sperrmüll im Ottenburger Weg

Jever (ots)

Unbekannte Täter entsorgten im Zeitraum vom 04.05.2021, 18:00 Uhr bis zum 05.05.2021, 14:00 Uhr, im Ottenburger Weg in Jever, unmittelbar vor dem Außenlager der Straßenmeisterei, Sperrmüll in Form von zerkleinerten Einrichtungsgegenständen. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich unter der Rufnummer 04461 92110 mit der Polizei Jever in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland, übermittelt durch news aktuell