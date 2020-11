Polizeiinspektion Wilhelmshaven / Friesland

POL-WHV: Betrugsfälle durch angebliche Anrufe von Geldinstituten/Polizei

WilhelmshavenWilhelmshaven (ots)

Am 02.11.2020 ereigneten sich diverse Betrugsanrufe in Wilhelmshaven, wobei es auch zu finanziellen Verlusten kam. Teilweise erhielten Geschädigte Anrufe einer vermeintlichen Bank. Im Gespräch wurde den Opfern mitgeteilt, es seien auffällige Abhebungen auf dem Konto zu verzeichnen und das Konto befände sich nun im Minus und müsse gesperrt werden. Im Anschluss wurde gefragt, ob die Opfer genug Bargeld zu Hause hätten, um dies auszugleichen. Diese und ähnliche Anrufe waren mehrfach zu verzeichnen und dürften nur dem Zweck gedient haben, die Opfer ihres Geldes zu entledigen.

In einem anderen Fall gelang es, vom Opfer 1000Euro Bargeld sowie die EC Karte mit PIN zu erlangen. Auch hier wurde vorgetäuscht, dass man von der Bank bzw. Sparkasse aus anrufe. In diesem Fall wurde auch erklärt, dass man das Konto gesperrt habe, da ungewöhnliche Abbuchungen erfolgt seien. Man benötige nun die EC-Karte sowie die PIN. Da in dem Gespräch auch zutage kam, dass man vor kurzem Geld abgehoben habe, wurde erklärt, man müsse dies sicherstellen, um zu prüfen, ob es sich um Falschgeld handele. Schließlich erschien der angebliche Mitarbeiter des Geldinstitutes, um das Bargeld, die EC-Karte und die PIN abzuholen.

In anderen Fällen wurden ebenfalls Gespräche von einem angeblichen Geldinstitut geführt. Dann wurde das Gespräch vermeintlich zur Polizei durchgestellt. In den Gesprächen gelang es u.a., Personen zur Bank zu bewegen, um dort höhere Bargeldsummer abzuheben. Als die echten Bankmitarbeiter angesprochen wurden, erklärten diese den Kunden, dass hier offensichtlich ein Betrug zugrunde läge.

Die Polizei warnt daher eindringlich, keine Fragen am Telefon zu Vermögensverhältnissen pp. zu beantworten. Es werde seitens der Geldinstitute nie nach Kontoständen geschweige nach PIN zu EC-Karten gefragt. Auch die Polizei stellt keine solche Fragen, weshalb man sofort misstrauisch werden sollte, wenn solche Telefonate auflaufen. Im Zweifelsfall sollte man immer seine örtliche Polizei selbst anrufen bzw. zurückrufen.

