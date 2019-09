Polizeiinspektion Wilhelmshaven / Friesland

POL-WHV: Diebstahl einer Geldbörse am Banter See in Wilhelmshaven - zwei Zeugen beobachteten zwei verdächtige Personen - Person sucht diese und weitere Zeugen

Wilhelmshaven (ots)

wilhelmshaven. Am 27.09.2019, entwendeten bislang unbekannte Täter in der Zeit von 16:00 - 17:00 Uhr am Banter See eine Geldbörse und ein Smartphone IPhone 7.

Bei der Anzeigenaufnahme wurde bekannt, dass sich zwei namentlich unbekannte Zeugen gegenüber der Geschädigten zu erkennen gegeben haben.

Sie hätten zwei männliche Personen dabei beobachtet, wie sich diese an den Sachen der Geschädigten zu schaffen gemacht haben. Leider sind die Personalien der wichtigen Zeugen nicht bekannt, so dass diese und mögliche weitere gebeten werden, sich bei der Polizei unter der Rufnummer 04421/942-0 zu melden.

Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Wilhelmshaven / Friesland

Pressestelle Wilhelmshaven

Telefon: 04421/942-104

und am Wochenende über 04421 / 942-215

www.polizei-wilhelmshaven.de

www.twitter.com/Polizei_WHV_FRI

Original-Content von: Polizeiinspektion Wilhelmshaven / Friesland, übermittelt durch news aktuell