Polizeiinspektion Wilhelmshaven / Friesland

POL-WHV: Pkw-Fahrer fährt Radfahrerin um und flüchtet mit einem blauen Polo - Polizei bittet um Hinweise

Wilhelmshaven (ots)

Am frühen Donnerstagnachmittag, 06.06.2019, bog ein Fahrzeugführer gegen 14:15 Uhr mit dem von ihm geführten Pkw von der Luisenstraße nach links in die Ebertstraße in Richtung Nordseepassage ein. Dabei übersah er die mit ihrem Fahrrad in entgegengesetzte Richtung den Radweg befahrende 20-Jährige. Es kam zum Zusammenstoß in Folge dessen die Radfahrerin u.a. am Kopf verletzt wurde. Der Fahrzeugführer soll noch kurz angehalten, dann aber weitergefahren sein, ohne die benötigten Feststellungen zu seiner Art der Beteiligung treffen zu lassen.

Nach bisherigem Ermittlungsstand soll es sich bei dem flüchtenden Pkw um einen blauen VW Polo gehandelt haben. Da zu dem Unfallzeitpunkt die Unfallstelle sehr gut frequentiert war, hofft die Polizei auf Zeugenhinweise. Personen, die ergänzende Angaben, insbesondere zum flüchtenden Pkw machen können, werden gebeten, sich mit der Polizei unter der Rufnummer 04421/942-0 zu melden.

Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Wilhelmshaven / Friesland

Pressestelle Wilhelmshaven

Telefon: 04421/942-104

und am Wochenende über 04421 / 942-215

www.polizei-wilhelmshaven.de

www.twitter.com/Polizei_WHV_FRI

Original-Content von: Polizeiinspektion Wilhelmshaven / Friesland, übermittelt durch news aktuell