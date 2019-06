Polizeiinspektion Wilhelmshaven / Friesland

POL-WHV: Ein Verkehrsunfall und eine Flucht in Wilhelmshaven - zwei Kinder verletzt - Fahrradfahrer flüchtete auf einem Hollandrad - Polizei sucht einen Mann mit Backenbart und Zeugen

Wilhelmshaven (ots)

Am Mittwochnachmittag, 05.06.2019, kam es gegen 15:50 Uhr zu einem Verkehrsunfall. Eine Mutter befuhr mit ihrem 10-jährigen Sohn den Fahrradweg der Gökerstraße in nördliche Richtung. Zu dieser Zeit befuhr ein 75-jähriger Pkw Renault-Fahrer die Gökerstraße in nördliche Richtung und bog in der Einmündung zur Schellingstraße ab. Zeitgleich befuhr der 10-Jährige mit seinem Fahrrad die Fahrradfurt der grünzeigenden Lichtzeichenanlage der Einmündung Gökerstraße/Schellingstraße, was der 75-Jährige übersehen hat. Daraufhin fuhr der Junge gegen die Seitenschiebetür des Kastenwagens und stürzte.

Um 19:40 Uhr kam es in der Friedenstraße zu einem weiteren Unfall. Ein Mann befuhr mit seinem Fahrrad den Fahrradweg des Neuengrodener Weges in Richtung Friedenstraße und bog nach rechts auf den Radweg der Friedenstraße ein. Hierbei übersah er eine 13-Jährige, die mit ihrem Fahrrad den Radweg der Friedenstraße in westliche Richtung befuhr. Das Mädchen wich aus und stieß gegen einen Ampelmast, wodurch sie leicht verletzt wurde.

Der Radfahrer entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle. Es soll sich um einen ca. 40 Jahre alten Mann mit schwarzen Haaren und einem schwarzen Backenbart handeln. Zur Unfallzeit trug er ein graues Oberteil und eine blaue Jeans und war mit einem schwarzen Hollandrad unterwegs.

