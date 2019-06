Polizeiinspektion Wilhelmshaven / Friesland

POL-WHV: Verkehrsunfall in Wilhelmshaven - Fahrradfahrerin schwerverletzt

Wilhelmshaven (ots)

Am Mittwochnachmittag, 05.06.2019, befuhr eine 80-Jährige mit dem von ihr geführten Pkw die Posener Straße in Richtung Osten und beabsichtigte gegen 15:40 Uhr im Kreuzungsbereich Posener Straße/Preußenstraße nach rechts in die Preußenstraße abzubiegen und ihre Fahrt in südliche Richtung fortzusetzen.

Zu dieser Zeit befuhr eine 30-Jährige mit ihrem Fahrrad den Bereich des Gehweges im Kreuzungsbereich und beabsichtigte, die Preußenstraße im Bereich der dortigen LZA bzw. der dortigen Fußgängerfurt zu überqueren und ihre Fahrt in Fahrtrichtung Westen fortzusetzen. Es kam zum Zusammenstoß bei dem die Fahrradfahrerin schwerverletzt wurde.

