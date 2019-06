Polizeiinspektion Wilhelmshaven / Friesland

POL-WHV: Brand von zwei Restmülltonnen in Wilhelmshaven - Polizei bittet um Hinweise auf verdächtige Personen

Wilhelmshaven (ots)

Am späten Dienstagabend, 04.06.2019, wurden nach bisherigem Sachstand gegen 22:35 Uhr zwei in der Peterstraße stehende Restmülltonnen in Brand gesetzt. Die alarmierte Berufsfeuerwehr konnte den Brand schnell löschen. Zeugen, die verdächtige Personen oder andere Auffälligkeiten bemerkt haben, werden gebeten, sich mit der Polizei unter der Rufnummer 04421/942-0 in Verbindung zu setzen.

Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Wilhelmshaven / Friesland

Pressestelle Wilhelmshaven

Telefon: 04421/942-104

und am Wochenende über 04421 / 942-215

www.polizei-wilhelmshaven.de

www.twitter.com/Polizei_WHV_FRI

Original-Content von: Polizeiinspektion Wilhelmshaven / Friesland, übermittelt durch news aktuell