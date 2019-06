Polizeiinspektion Wilhelmshaven / Friesland

POL-WHV: Verkehrsunfallflucht in Varel - Betonpfeiler beschädigt und geflüchtet - Verursacher und Zeugen gesucht

Wilhelmshaven (ots)

varel. Ein bislang unbekannter Kraftfahrzeugführer beschädigte am Mittwoch, 05.06.2019, in der Zeit von 05 - 10 Uhr beim Rangieren auf einem Parkplatz in der Bürgermeister-Heidenreich-Straße einen Betonpfeiler und entfernte sich, ohne sich um den angerichteten Schaden zu kümmern. Der Verursacher bzw. Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizei in Verbindung zu setzen.

Außerdem kam es am späten Mittwochabend, 05.06.2019, zu einer Vorfahrtverletzung. Ein 31-jähriger Führer eines Leicht-Kfz (45 km/h) aus Varel bog gegen 22:45 Uhr aus der Altjührdener Straße auf die Bockhorner Straße und übersah einen vorfahrtberechtigten Führer eines Pkw (an der Unfallstelle gilt die Vorfahrtregelung durch VZ 206: Halt! Vorfahrt gewähren!). Beim Verursacher wurde durch den Zusammenstoß der gesamte Motorraum eingedrückt, beim Pkw die komplette Fahrerseite. Der entstandene Sachschaden wird auf ca. 15.000 Euro geschätzt, verletzt wurde niemand

