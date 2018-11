POL-BOR: Ahaus - Berauscht gefahren

Ahaus (ots) - Unter Drogeneinfluss ans Steuer gesetzt hatte sich in der Nacht zum Montag ein 37 Jahre alter Autofahrer in Ahaus. Polizeibeamte kontrollierten den Vredener, als er gegen 00.05 Uhr in Alstätte auf der Bundesstraße 70 in Richtung Vreden unterwegs war. Ein Drogenvortest schlug positiv an auf den Cannabis-Wirkstoff THC und auf Kokain. Ein Arzt entnahm eine Blutprobe, seinen Wagen musste der 37-Jährige stehen lassen.

