POL-WHV: Polizei sucht Zeugen bzw. Eigentümer von einem sichergestellten Tresorwürfel (2 Fotos) - Ermittler geht davon aus, dass dieser aus einer Straftat kommt

Wilhelmshaven (ots)

varel-zetel. Am 19.04.2019 wurde in der Nähe des Naturbades in Zetel ein gewaltsam geöffneter Tresorwürfel aufgefunden, der bislang nicht zugeordnet werden konnte.

Möglicherweise könnte der Tresorwürfel zu einem Kassensystem gehören, da er über eine Einwurfklappe verfügt, außerdem hat der Tresor eine auffällig gelbe Bodenplatte aus Holz (2 FOTOS).

Nach ersten Ermittlungen geht die Polizei davon aus, dass dieser Tresor aus einer Straftat stammt.

Da dieser bislang nicht zugeordnet werden konnte, bittet die Polizei zur Aufklärung der näheren Umstände, dass sich der Eigentümer bzw. Zeugen unter der Rufnummer 04451/923-0 melden.

