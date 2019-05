Polizeiinspektion Wilhelmshaven / Friesland

POL-WHV: Einbruch in eine Kfz-Werkstatt in Sande - Täter entwenden hochwertige Werkzeuge - Polizei geht davon aus, dass zum Abtransport der Beute ein Fahrzeug genutzt wurde

Wilhelmshaven (ots)

Sande. In der Zeit vom 24.05. bis 27.05.2019 hebelten Unbekannte die Tür zu einer Kfz-Werkstatt in der Weserstraße auf und entwendeten hauptsächlich hochwertige Werkzeuge und Werkstattgeräte. Die Polizei geht davon aus, dass das Diebesgut mit einem Fahrzeug abtransportiert worden sein müsste. Die Polizei in Jever nimmt Hinweise unter der Rufnummer 04461/92110 entgegen.

Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Wilhelmshaven / Friesland

Pressestelle Wilhelmshaven

Telefon: 04421/942-104

und am Wochenende über 04421 / 942-215

www.polizei-wilhelmshaven.de

www.twitter.com/Polizei_WHV_FRI

Original-Content von: Polizeiinspektion Wilhelmshaven / Friesland, übermittelt durch news aktuell