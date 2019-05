Polizeiinspektion Wilhelmshaven / Friesland

POL-WHV: Presse PK Varel vom 24.05.2019 bis 26.05.2019

Wilhelmshaven (ots)

Einbruch in Zetel

Am Freitag, 24.05.2019, in der Zeit zwischen 10:45 Uhr und 14:30 Uhr, kam es in der Danziger Straße in Zetel zu einem Einbruch in ein Einfamilienhaus. Der oder die Täter hebelten ein auf Kipp stehendes Fenster auf und drangen so in die Räumlichkeiten ein und durchsuchten diese. Aus dem Haus wurden diverse Schmuckstücke entwendet. Zeugen werden gebeten, sachdienliche Hinweise der Polizei in Varel unter der Telefonnummer 04451-9230 mitzuteilen.

Brand in Zetel

Am Freitagnachmittag geriet ein abgelagerter Silagehaufen eines landwirtschaftlichen Betriebes aus bislang ungeklärter Ursache in Brand. Die Löscharbeiten wurden durch den böigen Wind erschwert. An der benachbarten Stallung entstand leichter Sachschaden. Menschen oder Tiere wurden durch den Brand nicht verletzt.

Original-Content von: Polizeiinspektion Wilhelmshaven / Friesland, übermittelt durch news aktuell