Polizeiinspektion Wilhelmshaven / Friesland

POL-WHV: Angezeigte Körperverletzung und ein versuchter Baggerdiebstahl auf Wangerooge - Polizei sucht Zeugen

Wilhelmshaven (ots)

wangerooge. In der Nacht zum Donnerstag, 23.05.2019, kam es gegen 02:10 Uhr in der Zedeliusstraße, in der Nähe Dorfbrunnen zu einer Körperverletzung.

Eine bisher unbekannte männliche Person schlug einem alkoholisierten 18-jährigen aus Nordrhein-Westfalen völlig unvermittelt zweimal mit der Faust ins Gesicht, der daraufhin zu Boden fiel. Anschließend schlug der Unbekannte den am Boden liegenden nochmals an den Kopf. Zusätzlich bedrohte er ihn mit einem Messer.

Der 18-Jährige erlitt stark blutende Verletzungen und musste sich in ärztliche Behandlung begeben. Der unbekannte Täter ist ca. 25 Jahre alt, von kräftiger Statur, hat kurze dunkelblonde Haare und war mit dunklen Sachen bekleidet; er sprach deutsch mit Akzent.

In der gleichen Nacht versuchten bisher unbekannte Täter einen Bagger, der auf der Deichbaustelle am Ostgrodendeich steht aufzubrechen. Außerdem wurde die Antenne des Baggers abgebrochen, der entstandene Schaden ist erheblich.

Derzeit geht die Polizei davon aus, dass der Bagger entwendet werden sollte.

In beiden Fällen bittet die Polizei Wangerooge, sich bei sachdienlichen Hinweisen unter der Rufnummer 04469/205 zu melden.

Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Wilhelmshaven / Friesland

Pressestelle Wilhelmshaven

Telefon: 04421/942-104

und am Wochenende über 04421 / 942-215

www.polizei-wilhelmshaven.de

www.twitter.com/Polizei_WHV_FRI

Original-Content von: Polizeiinspektion Wilhelmshaven / Friesland, übermittelt durch news aktuell