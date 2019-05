Polizeiinspektion Wilhelmshaven / Friesland

POL-WHV: Verkehrsunfallflucht in Jever - Polizei sucht einen Nissan Quashqai und Zeugen

Wilhelmshaven (ots)

jever. Ein am Gebetshaus in der Straße Elisabethufer abgestellter Citroen, Xsara Picasso, Farbe silbern, wurde am Sonntag, 26.05.2019, gegen 11:30 Uhr von einem vorbeifahrenden Pkw am linken Außenspiegel beschädigt!

Ohne sich um den angerichteten Schaden zu kümmern, entfernte sich der Unfallverursacher unerlaubt von der Unfallstelle.

Wie die polizeilichen Ermittlungen ergaben, könnte es sich bei dem unfallflüchtigen Pkw um einen Nissan Quashqai J 10, Baureihe 2006 - 2013, mit FRI-Kennzeichen, gehandelt haben.

Zeugen, die Angaben zu dem Verkehrsunfall bzw. dem unfallflüchtigen Pkw machen können, werden gebeten, sich mit der Polizei in Jever unter der Rufnummer 04461-92110 in Verbindung zu setzen

