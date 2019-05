Polizeiinspektion Wilhelmshaven / Friesland

POL-WHV: Einbruch in ein Einfamilienhaus in Jever - auf Kipp stehende Fenster und Türen nutzen die Täter aus - Polizei erhält Hinweise auf zwei verdächtige Männer und bittet um weitere Hinweise

Wilhelmshaven (ots)

jever. Am Donnerstagmorgen, 16.05.2019, nutzten die Täter in der nur etwa zweistündigen Abwesenheit der Bewohner ihre Gelegenheit. In der Zeit zwischen 08:30 und 10:30 Uhr, gelangte mindestens ein Täter über eine auf Kipp stehende Terrassentür in das Einfamilienhaus an der Rahrdumer Straße. Dort wurden Behältnisse durchsucht und u.a. Schmuck und Bargeld entwendet.

In der Nähe des Tatortes konnten zwei männliche Personen beobachtet werden. Nach bisherigen Erkenntnissen soll eine Person dicklich gewesen sein, einen hellen Hauttyp, eine Glatze bzw. einen Haarkranz gehabt haben. Die andere Person soll einen dunkleren Teint und eine schlanke Statur gehabt haben.

Die Polizei weist immer wieder daraufhin, beim Verlassen des Objektes Fenster und Türen zu schließen. Geben Sie den Tätern keine Gelegenheit und schützen Sie Ihr Eigentum!

Die Polizei bietet kostenlose und individuelle Beratungen an - nutzen Sie diesen Service!

Weitere Informationen finden Sie unter www.polizei-beratung.de.

Zeugen, die ergänzende Hinweise, insbesondere zu den Tätern oder zu verdächtigen Fahrzeugen machen können, melden sich bitte bei der Polizei in Jever unter der Rufnummer 04461/9211-0.

