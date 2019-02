Polizei Lippe

POL-LIP: Detmold-Hornoldendorf. Zeuge wird gebeten sich zu melden.

Lippe (ots)

Am Sonntag, gegen 12:25 Uhr, befuhr ein 18-jähriger Mann aus Augustdorf mit seinem VW Passat die Externsteinestraße in Fahrtrichtung Heiligenkirchen. Auf Höhe der Hornoldendorfer Straße überholte er einen vor sich fahrenden Fahrzeugführer. Dabei fuhr er über die dortige Sperrfläche, die Abbiegespur des Gegenberkehrs sowie über den dann folgenden Fahrstreifen des Gegenverkehrs. Hier befand sich zu der Zeit ein entgegenkommendes Fahrzeug, dessen Fahrer bremsen und nach rechts ausweichen musste. Dieser Fahrzeugführer ist wichtiger Zeuge und wird gebeten, sich beim Verkehrskommissariat in Detmold unter der Rufnummer 05231 / 6090 zu melden.

