Polizeiinspektion Wilhelmshaven / Friesland

POL-WHV: Diebstahl von Komplettreifen in Wilhelmshaven - Der Abtransport dürfte mit einem anderen Fahrzeug erfolgt sein - Polizei sucht Zeugen

Wilhelmshaven (ots)

wilhelmshaven. Bislang unbekannte Täter entwendeten in der Zeit vom 26.-28.04.2019 die Komplettreifen eines auf dem Vorhof eines Autohauses in der Güterstraße abgestellten Kraftfahrzeugs. Bei der Tatausführung wurde das Fahrzeug beschädigt. Zeugen, die in der Zeit in dem Bereich etwas Auffälliges, insbesondere den möglichen Abtransport des Diebesgutes durch ein anderes Fahrzeug beobachten konnten, werden gebeten, sich mit der Polizei unter der Rufnummer 04421/942-0 in Verbindung zu setzen.

