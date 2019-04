Polizeiinspektion Wilhelmshaven / Friesland

POL-WHV: Shisha-Bars in Wilhelmshaven erneut im Fokus: Gemeinsame Kontrollen von Polizei, Zoll und den Ordnungsbehörden

Wilhelmshaven (ots)

wilhelmshaven. Am Freitagabend, den 26.04.2019, kontrollierten Beamte von Zoll und Polizei gemeinsam mit dem Gewerbeamt und der Feuerwehr der Stadt Wilhelmshaven sowie mit dem Veterinäramt vier Shisha-Bars in der Wilhelmshavener Innenstadt. Die Beamten führten diese Kontrollen bereits zum zweiten Mal anlassunabhängig durch. Die Kontrolle im November letzten Jahres, bei der Beamte von Zoll und Polizei eine Shisha-Bar ebenfalls im Wilhelmshavener Innenstadtbereich überprüften, führte bereits zur Einleitung von Straf- und Ordnungswidrigkeitenverfahren. Siehe auch https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/68442/4118431 Bei der gestrigen Kontrolle, bei der erneut Beamte der Bereitschaftspolizei aus Oldenburg und die Diensthundführer unterstützten, stellten die Einsatzkräfte des Zolls in jeder Bar steuerrechtliche Verfehlungen fest, die zur Einleitung von Strafverfahren nach der Abgabeordnung und dem Tabaksteuergesetz sowie zur Sicherstellung von rund 60 Kilogramm Wasserpfeifentabak führten. In einer Shisha-Bar wurde seitens der Feuerwehr eine deutliche Überschreitung des zulässigen Kohlendioxidwertes gemessen. Darüber hinaus führten die Kontrollen zur Feststellung von Verstößen gegen das Melde- und Arbeitsrecht, Gewerberecht und Lebensmittelrecht. Die Ergebnisse zeigen, wie wichtig diese anlassunabhängigen Kontrollen sind, so dass sich die im engen Schulterschluss agierenden Behörden einig sind, in dem Bereich nicht nachzulassen. Die Behörden weisen immer wieder auf den Trend und die damit im Zusammenhang stehenden Gefahren hin: Das Rauchen von Wasserpfeifen (sog. Shishas) ist seit einigen Jahren bei jungen Erwachsenen sehr im Trend; Wasserpfeifentabak kann in Deutschland legal vertrieben und erworben werden. Allerdings muss der Tabak versteuert sein - leicht erkennbar durch die als Siegel angebrachte deutsche Steuerbanderole. Neben den steuerrechtlichen Aspekten, gilt es auch gesundheitliche Risiken zu beachten! Auch wenn die Konsumenten das Shisha-Rauchen als angenehm mild bezeichnen, bleibt es dennoch ungesund: Laut Weltgesundheitsorganisation inhalieren Wasserpfeifenraucher bei einer Shisha-Sitzung die Rauchmenge von 80 Zigaretten. Illegal gehandelter Tabak beinhaltet zudem bedenkliche Konservierungsstoffe, Aromen oder unhygienische Inhaltsstoffe, deren Wirkungen auf den Raucher noch unbekannt sind. Zusätzlich weist der Wasserpfeifentabak aus den Ursprungsländern eine sehr hohe Feuchtigkeit auf. Der aromatische Tabakrauch wirkt dadurch kälter und kann tiefer inhaliert werden. Erreicht wird diese Feuchtigkeit oftmals durch die Zugabe von Glycerin oder Zuckermelasse. Verbrennen diese Zugaben, erzeugen sie gesundheitsschädliche Substanzen, die direkt durch den Wasserpfeifenraucher inhaliert werden. Folgen können Reizungen des Kehlkopfes und der Nasenschleimhäute sein. www.polizei-wilhelmshaven.de www.twitter.com/Polizei_WHV_FRI

