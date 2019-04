Polizeiinspektion Wilhelmshaven / Friesland

POL-WHV: 17-Jährige Radfahrerin bei Verkehrsunfall verletzt

Wilhelmshaven (ots)

jever. Am 26.04.2019 kam es um 11.40 Uhr im Stadtgebiet Jever zu einem Verkehrsunfall, bei dem eine 17-Jährige Radfahrerin aus dem Wangerland verletzt wurde. Die 65-Jährige Fahrerin eines Pkw befuhr die Normannenstraße und hielt an der Einmündung Wittmunder Straße, um im weiteren Verlauf nach rechts in die Wittmunder Straße abzubiegen. Beim Anfahren kam es zu einer Kollision mit der von rechts kommenden und vorfahrtsberechtigten Radfahrerin. Die 17-Jährige wurde dabei verletzt. Sie wurde im Anschluss mit dem eingesetzten Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus verbracht.

