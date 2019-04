Polizeiinspektion Wilhelmshaven / Friesland

POL-WHV: Aufbrüche von Spinden in Wilhelmshaven - Täter entwendet u.a. Bargeld und Tabakwaren - Polizei bittet um Hinweise

Wilhelmshaven (ots)

wilhelmshaven. Am Montagnachmittag, 01.04.2019, kam es in der Gökerstraße bei einem Drogeriemarkt zu mehreren Aufbrüchen von Spinden. Nach jetzigen Erkenntnissen wurden im rückwärtigen Aufenthaltsraum diverse Spinde aufgebrochen und Bargeld und Tabakwaren entwendet. Die Polizei bittet Zeugen, die sich an dem Nachmittag im Markt bzw. in der Nähe aufgehalten und verdächtige Personen, insbesondere mit Taschen (u.U. einem Rucksack) gesehen haben, sich mit der Polizei unter der Rufnummer 04421/942-0 in Verbindung zu setzen.

