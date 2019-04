Polizeiinspektion Wilhelmshaven / Friesland

POL-WHV: Zwei Einbrüche in Varel - in einem Fall wurde der Täter am Tag mit einer Holzlatte beobachtet - Polizei bittet um Mithilfe bei der Fahndung

Wilhelmshaven (ots)

varel. Am Dienstagmittag, 02.04.2019, beobachtete eine aufmerksame Zeugin, wie sich gegen 13:10 Uhr eine Person mit einer Holzlatte am Fenster einer Nachbarwohnung, Am Spülteich zu schaffen machte.

Diese versuchte, das auf Kipp stehende Fenster zu öffnen; nachdem die Zeugin den Mann ansprach, flüchtete dieser allerdings in unbekannte Richtung.

Der flüchtende Mann wird auf Mitte 40 geschätzt, er soll eine hagere Statur gehabt und einen Oberlippenbart getragen haben außerdem zur Tatzeit mit einer auffälligen weißfarbigen Mütze (Cappy), einem weißen Oberteil und einer Sonnenbrille bekleidet gewesen sein.

Zu einem vollendeten Einbruch in ein Einfamilienhaus kam es am Dienstag in der Straße Alter Warf. In der Zeit zwischen 08.00 und 17.45 Uhr wurde zunächst versucht ein rückwärtiges Fenster aufzuhebeln. Nachdem dieses allerdings erfolglos blieb, wurde das Fenster mit einem Stein eingeworfen und aus dem Haus u.a. Bargeld und Elektrogeräte entwendet.

In beiden Fällen bittet die Polizei um Mithilfe: Zeugen, die ergänzende Hinweise zur Tatausführung geben können bzw. zu verdächtigen Personen oder Fahrzeugen in dem Bereich der Wohngebiete Angaben machen können, werden gebeten, sich unter der Rufnummer 04451/923-115 zu melden.

