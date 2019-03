Polizeiinspektion Wilhelmshaven / Friesland

POL-WHV: Unter Drogeneinfluss in Schortens unterwegs - Polizeikontrolle eines 19-jährigen mit Folgen

Wilhelmshaven (ots)

schortens. Beamte des Polizeikommissariates Jever führten am Mittwoch, den 13.03.2019, gegen 15.00 Uhr im Eschenweg in Schortens eine allgemeine Verkehrskontrolle durch. Am Steuer des kontrollierten Pkw saß ein 19-jähriger Mann aus Schortens, bei dem die Beamten körperliche Ausfallerscheinungen feststellten, die auf eine mögliche Drogenbeeinflussung deuteten. Da sich der Verdacht weiter erhärtete, leiteten die Beamten ein Ordnungswidrigkeitenverfahren ein und ordneten weiterhin eine Blutprobenentnahme an. Der Betroffene muss nun mit einem empfindlichen Bußgeld und einem Fahrverbot rechnen.

Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Wilhelmshaven / Friesland

Pressestelle Wilhelmshaven

Telefon: 04421/942-104

und am Wochenende über 04421 / 942-215

www.polizei-wilhelmshaven.de

www.twitter.com/Polizei_WHV_FRI

Original-Content von: Polizeiinspektion Wilhelmshaven / Friesland, übermittelt durch news aktuell