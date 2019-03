Polizeiinspektion Wilhelmshaven / Friesland

POL-WHV: Polizei sucht Zeugen - Verkehrsunfallflucht in Jever

Wilhelmshaven (ots)

jever. Am Mittwoch, den 13.03.2019, ereignete sich im Zeitraum von 07.40 Uhr bis 15.00 Uhr auf dem Parkplatz eines Baumarktes in der Straße Am Bullhamm in Jever eine Verkehrsunfallflucht. Ein unbekannter Verkehrsteilnehmer fuhr vermutlich beim Ein- oder Ausparken gegen einen ordnungsgemäß geparkten silbernen Pkw der Marke Peugeot und beschädigte diesen im hinteren linken Bereich. Anschließend entfernte er sich von der Unfallstelle, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern. Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizei in Jever unter 04461-92110 in Verbindung zu setzen.

Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Wilhelmshaven / Friesland

Pressestelle Wilhelmshaven

Telefon: 04421/942-104

und am Wochenende über 04421 / 942-215

www.polizei-wilhelmshaven.de

www.twitter.com/Polizei_WHV_FRI

Original-Content von: Polizeiinspektion Wilhelmshaven / Friesland, übermittelt durch news aktuell