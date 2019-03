Polizeiinspektion Wilhelmshaven / Friesland

POL-WHV: Brandentstehung in einer Wohnung in Varel - Installierter Rauchmelder konnte früh warnen

Wilhelmshaven (ots)

varel. Am späten Dienstagnachmittag, 12.03.2019, wurden örtliche Feuerwehr und Polizei in die Fußgängerzone entsandt, weil es nach ersten Erkenntnissen in privaten Wohnräumen eines kombinierten Wohn- und Geschäftshauses zu einem kleineren Schwelbrand gekommen sein soll. Da die Situation durch die in der Wohnung installierten und auslösenden Rauchmelder früh genug bekannt wurde, konnte eine mögliche weitere Brandentwicklung durch die alarmierte Feuerwehr verhindert werden, so dass nach bisherigem Ermittlungsstand lediglich ein geringer Sachschaden entstanden ist. Personen wurden nicht verletzt.

