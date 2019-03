Polizeiinspektion Wilhelmshaven / Friesland

POL-WHV: Verkehrsunfall mit hohem Sachschaden in Jever - sieben beteiligte Fahrzeuge auf einem Parkplatz

Wilhelmshaven (ots)

jever. Am späten Donnerstagmittag, 07.03.2019, kam es auf einem Parkplatz in der Schulstraße zu einem Verkehrsunfall, bei dem mehrere Fahrzeuge beschädigt wurden. Ein 80-jähriger Mann rangierte gegen 13:45 Uhr mit seinem Fahrzeug auf dem Parkplatz und beschädigte in der Folge sechs andere Fahrzeuge in zum Teil erheblichen Maße. Dabei entstand ein hoher Gesamtschaden, verletzt wurde niemand.

