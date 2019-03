Polizeiinspektion Wilhelmshaven / Friesland

POL-WHV: Sachbeschädigung eines Fensters in Wilhelmshaven - Täter wirft Scheibe eines Einfamilienhauses ein

Wilhelmshaven (ots)

wilhelmshaven. Ein bislang unbekannter Täter beschädigte am Donnerstagabend, 07.03.2019, in der Zeit von 20:30 - 21:15 Uhr die Fensterscheibe eines Einfamilienhauses in der Straße An der Wurt. Nach bisherigem Ermittlungsstand dürfte als Tatmittel ein Stein verwendet worden sein.

Da das Einwerfen der Scheibe Krach verursacht haben dürfte, hofft die Polizei auf Zeugenhinweise. Personen, die Auffälliges gehört oder gesehen haben, werden gebeten, sich mit der Polizei unter der Rufnummer 04421/942-0 in Verbindung zu setzen.

