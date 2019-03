POL-WHV: Pressemeldung PK Varel 01.03.-03.03.2019

Polizeiinspektion Wilhelmshaven / Friesland

Pkw-Fahrer stand unter Drogeneinfluss

Bockhorn- Am Freitagvormittag, gegen 11.30 Uhr, stoppte eine Polizeistreife einen 48-jährigen Bockhorner, der mit seinem Golf die Kleine Straße befuhr. Bei der Überprüfung seiner Fahrtauglichkeit wurde festgestellt, dass er unter Drogeneinfluss stand. Ein Vortest reagierte positiv auf den Cannabiswirkstoff THC und auf Amphetamine. Die Beamten ließen bei dem Mann eine Blutprobe entnehmen und leiteten Ermittlungsverfahren gegen ihn ein.

Radfahrer mit 2,12 Promille Zetel- Wegen Trunkenheit im Straßenverkehr muss sich ein 38 Jahre alter Mann aus Zetel verantworten. Der Mann war am Freitag, gegen 21.00 Uhr,mit dem Fahrrad in Neuenburg unterwegs, als er einem Zeugen auffiel, der die Polizei alarmierte. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 2,12 Promille. Die Beamten ließen bei dem Mann eine Blutprobe entnehmen und leiteten ein Strafverfahren gegen ihn ein.

Unerlaubtes Entfernen vom Unfallort Varel- Am Freitagnachmittag, zwischen 15.00 Uhr und 16.00 Uhr, wurde ein grauer Audi A4, der am Fahrbahnrand in der Lange Straße parkte, vermutlich durch einen Verkehrsunfall beschädigt. Der Unfallverursacher entfernte sich unerlaubt vom Unfallort. Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizei in Varel, unter der Telefonnummer 04451-9230in Verbindung zu setzen.

Verkehrsunfallflucht - Zeugen gesucht Bockhorn - Am Samstagmorgen, gegen 08:40 Uhr, wurde ein auf dem Kundenparkplatz der Bäckerei Fröllje, Vareler Str. 1, parkender schwarzer SUV Mercedes Benz GLA am hinteren Stoßfänger unfallbeschädigt. Der Schaden wurde vermutlich von einem weißen Kleinwagen verursacht, welcher sich anschließend beschleunigt vom Unfallort entfernte. Ein Kennzeichenfragment konnte von einem Zeugen abgelesen werden. Weitere Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizei in Varel, unter der Telefonnummer 04451-9230, in Verbindung zu setzen.

Brand eines Altkleidercontainers Zetel - Am Samstagnachmittag geriet aus bislang unbekannter Ursache ein auf dem Kundenparkplatz des Aldi-Marktes aufgestellter Altkleidercontainer in Brand. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Zeugen, die sachdienliche Hinweise zur Brandentstehung geben können, werden gebeten, sich mit der Polizeidienststelle in Varel, unter der Telefonnummer 04451927,0 in Verbindung zu setzen.

Mofa ohne Pflichtversicherungsschutz Varel/Bockhorn/Zetel- Insgesamt vier Strafverfahren wegen Verstoßes gegen das Pflichtversicherungsgesetz mussten seit dem 01.03.2019 gegen Mofa- bzw. Rollerfahrer eingeleitet werden. Die betroffenen Fahrzeugführer waren mit ihren Fahrzeugen unterwegs, obwohl noch die blaufarbenen Versicherungskennzeichen des Vorjahres angebracht waren. Der Versicherungsschutz der Fahrzeuge war somit, mit Ablauf des 28.02.2019, erloschen. Hintergrund: Am 1. März begann für Fahrer von Fahrzeugen mit Versicherungskennzeichen, wie beispielsweise Mofas, Mopeds und Roller, mit einem Hubraum von maximal 50 ccm und einer Höchstgeschwindigkeit von maximal 45 km/h, ein neues Versicherungsjahr. Die bis zum 28.02.2019 gültigen blauen Kennzeichen sind nunmehr durch die grünfarbenen Kennzeichen des neuen Versicherungsjahres 2019 zu ersetzen.

