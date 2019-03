Polizeiinspektion Wilhelmshaven / Friesland

POL-WHV: Ermittlungserfolg für die Polizei Wilhelmshaven - nach nur kurzer Zeit wurde der Handtaschenraub aufgeklärt!

Wilhelmshaven (ots)

Die Hartnäckigkeit der Ermittler wurde belohnt, so dass nach nur kurzer Zeit der Raub einer Tasche in Wilhelmshaven aufgeklärt werden konnte!

Wie die Polizei bereits mitteilte, kam es 20.02.2019 in der Oderstraße zu dem Raub einer Handtasche. Gegen kurz vor 20 Uhr entriss ein männlicher Täter einer 69-Jährigen, im Bereich eines Hauseingangs ihre mitgeführte Tasche. Eine sofort eingeleitete Fahndung verlief zunächst ohne Erfolg.

In der Beschreibung des flüchtenden Täters hieß es u.a., dass dieser jugendlich gewesen sein solle.

Bei den mit Hochdruck laufenden Anschlussermittlungen wurde anfangs ein 17-Jähriger als Zeuge vernommen. Im Rahmen der polizeilichen Maßnahmen richtete sich der Tatverdacht zunächst nur gegen einen 13-Jährige, der jedoch im Zuge der weiteren Ermittlungen und Vernehmungen nicht erhärtet werden konnte. Den Ermittlern kamen Zweifel am Wahrheitsgehalt der Aussage des eigentlich als Zeuge aussagenden 17-Jährigen, so dass dieser am nächsten Tag noch einmal aufgesucht und von den Beamten erneut ausführlich befragt und vernommen wurde.

Der Jugendliche räumte schließlich bei seiner erneuten polizeilichen Vernehmung ein, den Raub, gemeinsam mit dem 13-jährigen begangen zu haben.

