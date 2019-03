Polizeiinspektion Wilhelmshaven / Friesland

POL-WHV: Auffahrunfall in Varel- es blieb bei Sachschäden

Wilhelmshaven (ots)

varel. Am Mittwoch, 27.02.2019, übersah eine Fahrzeugführerin in der Wiefelsteder Straße, einen am rechten Fahrbahnrand abgestellten Pkw und fuhr auf diesen auf. Es blieb beim Sachschaden an beiden Fahrzeugen, verletzt wurde niemand.

