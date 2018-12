POL-WHV: Einbruch in eine Tagesstätte und Scheibe einer Spielhalle in Sande eingeschlagen - Polizei sucht Zeugen

Wilhelmshaven (ots) - sande. Unbekannte Täter sind in der Zeit zwischen dem 07.12., ca. 19.00 Uhr und Sonntag, 09.12., etwa 19.20 Uhr in eine Kindertagesstätte in der Hauptstraße eingedrungen, haben diverse Schränke aufgebrochen und Bargeld entwendet.

Außerdem schlugen bislang unbekannte Täter in der Nacht zum Montag, 10.12.2018, die Doppelglasscheibe eines Spielcasinos mit einem unbekannten Gegenstand ein.

In beiden Fällen bittet die Polizei Zeugen, sich unter der Rufnummer 04422/684 zu melden.

