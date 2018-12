POL-WHV: Verkehrsunfall in Schortens - beim Abbiegen Mofa-Fahrer übersehen - eine Person schwerverletzt

Wilhelmshaven (ots) - schortens. Am Sonntagnachmittag, 09.12.2018, übersah gegen 17:40 Uhr eine 68-jährige Pkw-Fahrerin beim Linksabbiegen, an der Kreuzung Bahnhofstraße / Oldenburger Straße in Schortens, einen vorfahrtberechtigten 15-jährigen Mofa-Fahrer, der daraufhin eine Gefahrenbremsung einleitete und dabei zu Fall kam. Durch diesen Sturz verletzte sich der Mofa-Fahrer und wurde in ein nahegelegenes Krankenhaus gebracht, eine Lebensgefahr besteht nicht.

