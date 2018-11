POL-WHV: Unbekannte verüben Straftaten in Varel und bringen sich auch noch selber in Lebensgefahr- Polizei ermittelt u.a. wegen Diebstahl und Sachbeschädigung und sucht Zeugen

Wilhelmshaven (ots) - varel. Auf völliges Unverständnis stieß bei den beteiligten Behörden das Verhalten Unbekannter am vergangenen Wochenende auf dem Gelände des ehemaligen Standortübungsplatzes in Friedrichsfeld. Nicht nur, dass diese Straftaten auf dem Gelände begingen, sie begaben sich obendrein auch noch in akute Lebensgefahr.

Der Landkreis Friesland hat erst am 30.09.2018 in einer Pressemeldung auf das ab sofort geltende Betretungsverbot für den ehemaligen Truppenübungsplatz Friedrichsfeld hingewiesen

(s. https://www.friesland.de/portal/meldungen/betretungsverbot-fuer-den-ehemaligen-truppenuebungsplatz-friedrichsfeld-901003464-20800.html?rubrik=901000009).

In der Zeit von Samstagabend, 24.11.2018, bis Montagmorgen, 26.11.2018, gelangten Unbekannte unbefugt auf das Gelände in Friedrichsfeld. Dort entwendeten sie aus einem abgestellten Bagger mehrere Gegenstände und beschädigten zahlreiche aufgestellte Hinweisschilder.

Die Polizei leiteten u.a. Ermittlungsverfahren wegen Hausfriedensbruch, Sachbeschädigung und Diebstahl ein.

Mögliche Zeugen, die Auffälliges beobachtet, insbesondere verdächtige Personen gesehen haben, werden gebeten, sich mit der Polizei unter der Rufnummer 04451/923-0 in Verbindung zu setzen.

