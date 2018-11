POL-WHV: Verkehrsunfall in Wilhelmshaven - vier Fahrzeuginsassen leichtverletzt, beide Fahrzeuge müssen abgeschleppt werden (2 FOTOS) - Ersthelfer haben vorbildlich reagiert!

1 weiterer Medieninhalt

Wilhelmshaven (ots) - wilhelmshaven. Am Montagmittag, 26.11.2018, befuhr eine 77-jährige Fahrerin eines Pkw Ford aus Sande gegen 12:20 Uhr die Peterstraße in östliche Richtung und beabsichtigte nach links in die Ebkeriege abzubiegen. Hierbei übersah sie die ihr entgegenkommende und bevorrechtigte 51-jährige BMW-Fahrerin aus Wilhelmshaven, die die Peterstraße in westliche Richtung befuhr.

Es kam zum Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge (FOTO), in denen jeweils zwei weitere Personen saßen, die alle zur weiteren ärztlichen Behandlung bzw. Überprüfung in ein Krankenhaus verbracht wurden. In dem Ford fuhr ein 84-Jähriger Mitfahrer aus Sande mit und in dem BMW ein 59-Jähriger aus Wilhelmshaven.

Die Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden, die Kreuzung war für die Zeit der Unfallaufnahme etwa 30 Minuten gesperrt.

"Die Ersthelfer haben erstklassig reagiert!", so das Lob der eingesetzten Beamten vor Ort: "Sie haben sich nicht nur vorbildlich um die Verletzten gekümmert, sondern auch die Kreuzung freigehalten, dass nicht noch mehr passiert ist!"

