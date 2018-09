Wilhelmshaven (ots) - Verkehrsunfallflucht

Am Samstag, den 08.09.2018, kam es zwischen 09.30 Uhr und 09.55 Uhr in Schortens-Heidmühle in der Menkestraße zu einem Verkehrsunfall. Dabei wurde ein in Höhe eines Eiscafes in einer Parkbucht parallel zur Fahrbahn abgestellter, silberfarbener VW Caddy beschädigt, indem der linke Außenspiegel angefahren wurde. Der Unfallverursacher entfernte sich von der Unfallstelle, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern. Zeugen werden gebeten, sich an die Polizei in Schortens unter der Telefonnummer 04461 / 918790 zu wenden.

Trunkenheit im Straßenverkehr

Am frühen Samstagabend, gegen 19.00 Uhr, befuhr ein 18-jähriger Rollerfahrer mit seinem 16-jährigen Sozius den Gehweg der Oldenburger Straße sowie die Menkestraße, obwohl er deutlich unter dem Einfluss von alkoholischen Getränken stand. Erst nachdem er in der Menkestraße stürzte, entschied er sich offensichtlich, seinen Roller weiter zu schieben. Eine Überprüfung vor Ort ergab einen Alkoholwert von 2,54 Promille. Nachdem eine Blutentnahme durchgeführt wurde, wurde gegen den Rollerfahrer ein Strafverfahren eingeleitet.

Unfall aufgrund von Sekundenschlaf

In der Nacht von Freitag auf Samstag befuhr ein 31-jähriger Pkw-Fahrer gegen 05.00 Uhr die Bundesstraße 210 in Richtung Wilhelmshaven. Infolge eines sogenannten Sekundenschlafs kam er in Höhe der Orbiskreuzung (B210 Ecke Orbisstraße) nach links von der Fahrspur ab und überfuhr eine Verkehrsinsel, wo ein Verkehrszeichen beschädigt wurde. Nur durch Zufall entstand kein größerer Sach- oder Personenschaden. Das Fahrzeug musste durch einen Abschleppdienst von der Unfallstelle entfernt werden. Gegen den Fahrzeugführer wurde ein Strafverfahren wegen Straßenverkehrsgefährdung eingeleitet.

Sachbeschädigung an Pkw

In der Nacht von Samstag auf Sonntag wurden in der Mühlenstraße an drei Pkw jeweils ein Außenspiegel beschädigt. Aufgrund des Schadensbildes ist davon auszugehen, dass einmal der linke und zweimal der rechte Außenspiegel vermutlich abgetreten wurden. Zeugen, die Hinweise auf verdächtige Personen geben können, werden gebeten, sich mit der Polizei in Jever (Tel 04461/92110) in Verbindung zu setzen.

