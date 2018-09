Wilhelmshaven (ots) - Einbruch in einen Keller

Unbekannte Täter verschafften sich zwischen Donnerstagmittag und Freitagabend gewaltsam Zugang zu dem Keller eines Mehrfamilienhauses in der Nogatstraße. Im Anschluss entwendeten sie daraus zwei Gartengeräte und flüchteten unerkannt. Zeugen dieses Vorfalls mögen sich unter 04421-9420 bei der Polizei Wilhelmshaven melden.

Verkehrsunfall zwischen Pkw und Radfahrer

Am Freitag, gegen 12:25 Uhr, fuhr ein vermutlich weißer Kombi auf der Peterstraße stadteinwärts. Kurz vor dem Kreuzungsbereich zur Werftstraße wechselte dieser vom linken auf den rechten Fahrstreifen. Dabei touchierte er einen in gleiche Richtung auf dem rechten Fahrstreifen fahrenden 37-jährigen Radfahrer aus Wilhelmshaven. In der Folge stürzte der Radfahrer und verletzte sich leicht. Der Fahrer des Pkw entfernte sich, ohne seine Personalien anzugeben und Hilfe zu leisten. Zeugen dieses Vorfalls mögen sich unter 04421-9420 bei der Polizei Wilhelmshaven melden.

Person auf Straße angegriffen - Zeugen gesucht

In der Nacht von Samstag auf Sonntag, gegen 03:05 Uhr, wurde ein 28-jähriger Wilhelmshavener von zwei unbekannten männlichen Personen auf dem Gehweg der Müllerstraße körperlich angegangen. Die beiden Täter forderten in der Folge die Herausgabe von Bargeld. Da sich der 28-Jährige verbal zur Wehr setzte, flüchteten die Täter ohne Beute. Zeugen, die Hinweise zu den Tätern geben können, mögen sich unter 04421-9420 bei der Polizei Wilhelmshaven melden.

Müllcontainer geraten in Brand - Zeugen gesucht

Mehrere Altpapier- und Altglascontainer gerieten in der Nacht von Samstag auf Sonntag, gegen 02:50 Uhr, auf dem Parkplatz eines Verbrauchermarktes in der Sven-Hedin-Straße in Brand. Die Feuerwehr löschte die Flammen schließlich. Die Brandursache ist derzeit unbekannt. Zeugen, die Hinweise zu der möglichen Brandentstehung geben können oder etwaige verdächtige Personen an der genannten Örtlichkeit beobachtet haben, mögen sich unter 04421-9420 bei der Polizei Wilhelmshaven melden.

PKW beschädigt

In der Zeit von Freitagabend bis Samstagmittag zerkratzten unbekannte Täter den Lack eines Dacia, der an der Anton-Müller-Straße abgestellt war. Zeugen dieses Vorfalls mögen sich unter 04421-9420 bei der Polizei Wilhelmshaven melden.

Alkoholisierter Mofafahrer stürzt

Am Samstagabend, gegen 18:55 Uhr, bog eine 25-jährige Wilhelmshavenerin mit ihrem Pkw vom Neuengrodener Weg nach links ab und übersah einen 57-jährigen, bevorrechtigten Mofafahrer aus Wilhelmshaven. Ohne dass es zu einer Kollision der beiden kam, stürzte der Mofafahrer und verletzte sich leicht. Da der Mofafahrer im Rahmen der Unfallaufnahme stark alkoholisiert wirkte, überprüften ihn die Polizeibeamten genauer. Es stellte sich schließlich heraus, dass der 57-Jährige mit einem Atemalkoholwert von 2,05 Promille unterwegs war. Ihn erwartet nun ein Ermittlungsverfahren.

Autofahrer landet alkoholisiert im Graben

Ein 41-jähriger Autofahrer aus Wilhelmshaven saß am Samstagabend, gegen 22:00 Uhr, am Steuer seines Pkw, obwohl er zuvor deutlich zu viel Alkohol konsumiert hatte. Auf dem Friesendamm fuhr er zunächst alleinbeteiligt gegen einen Lichtmast, bevor er mit seinem Pkw im Straßengraben zum Liegen kam. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,93 Promille. Den 41-Jährigen erwartet ein entsprechendes Ermittlungsverfahren.

Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Wilhelmshaven / Friesland

Pressestelle Wilhelmshaven

Telefon: 04421/942-104

und am Wochenende über 04421 / 942-215

www.polizei-wilhelmshaven.de

www.twitter.com/Polizei_WHV_FRI

Original-Content von: Polizeiinspektion Wilhelmshaven / Friesland, übermittelt durch news aktuell