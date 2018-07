POL-WHV: Presse PK Varel - Zeitraum 06.07- 08.07.2018

Wilhelmshaven (ots) - Sachbeschädigung an einem Pkw - Zeugen gesucht

Zetel - Am Freitagvormittag, 08:00 bis 11:30 Uhr, zerkratzten bislang unbekannte Täter einen auf dem Parkplatz der Hauptstraße 5 parkenden Pkw Volkswagen Vento, Farbe blau. Zeugen werden gebeten, sachdienliche Hinweise der Polizei in Varel unter der Telefonnummer 04451-9230 mitzuteilen.

Trunkenheit im Verkehr

Varel - Am späten Freitagnachmittag wurde ein 65-jähriger Radfahrer einer Kontrolle unterzogen nachdem er zuvor deutliche Fahrauffälligkeiten gezeigt hatte. Eine Überprüfung am mobilen Testgerät ergab eine Alkoholbeeinflussung von 1,99 Promille. Nach einer Blutprobenentnahme muss der Vareler sich nun in einem Strafverfahren wegen Trunkenheit im Straßenverkehr verantworten.

Verkehrsunfallgeschehen

Varel - Am Freitagabend kam es auf der Windallee zu einem Verkehrsunfall unter Beteiligung zweier Pkw. Die 20-jährige Fahrzeug-Führerin eines Ford Fiesta aus Varel fuhr auf den vor ihr verkehrsbedingt haltenden Renault Kadjar eines Urlauberpaares aus Süddeutschland auf. Eine 43-jährige im Renault sitzende Beifahrerin wurde dabei leicht verletzt. An beiden Pkw entstand Sachschaden.

Versuchter Einbruch in das Kurhaus in Dangast

In der Nacht zum Sonntag versuchten mehrere Personen in das Dangaster Kurhaus einzubrechen. Dabei wurden sie von einem Passanten gestört, brachen ihr Vorhaben ab und konnten unerkannt entkommen. Es entstand Sachschaden. Diebesgut konnte nicht erlangt werden. Die Polizei in Varel hat die Ermittlungen aufgenommen.

Trunkenheit im Verkehr

Zetel - Am frühen Sonntagmorgen stellten Vareler Polizeibeamte im Rahmen einer Verkehrskontrolle bei einem 53-jährigen Pkw-Fahrer aus Leer eine Alkoholbeeinflussung von 1,8 Promille fest. Es folgten Blutprobenentnahme, Führerscheinbeschlagnahme sowie die Einleitung eines Strafverfahrens wegen Trunkenheit im Straßenverkehr.

