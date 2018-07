POL-WHV: Polizei Wilhelmshaven sucht Fahrradeigentümer

1 weiterer Medieninhalt

Wilhelmshaven (ots) -

Die Polizei in Wilhelmshaven hat ein auffälliges und hochwertiges Mountainbike der Marke Univega, 27 Zoll, sichergestellt. Da es bislang keinem Eigentümer zugeordnet werden konnte, ist die Polizei auf die Mithilfe der Bevölkerung angewiesen: Der Eigentümer sowie Zeugen, die sachdienliche Hinweise zu dem Fahrrad geben können, werden gebeten sich mit der Polizei in Wilhelmshaven unter der Rufnummer 04421/942-0 in Verbindung zu setzen.

Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Wilhelmshaven / Friesland

Pressestelle Wilhelmshaven

Telefon: 04421/942-104

und am Wochenende über 04421 / 942-215

www.polizei-wilhelmshaven.de

www.twitter.com/Polizei_WHV_FRI

Original-Content von: Polizeiinspektion Wilhelmshaven / Friesland, übermittelt durch news aktuell