POL-WHV: Verkehrsunfall in Varel - Unfallbeteiligte geben unterschiedliche Sachverhaltsdarstellung an - Polizei sucht Zeugen

varel. Am Montagabend, 17.00 Uhr, kam es zu einem Verkehrsunfall in der Windallee/Kreuzung B437. Eine 81-Jährige Fahrzeugführerin aus Varel beabsichtigte mit ihrem PKW Mitsubishi Carisma vom Schloßplatz kommend nach links auf die B437 abzubiegen. Auf der neben ihr befindlichen Spur fuhr eine 52-Jährige aus Zetel mit ihrem PKW VW Skoda geradeaus. Es kam zu einer seitlichen Berührung beider Fahrzeuge. Der Unfallhergang ist bisher nicht eindeutig feststellbar, so dass eventuelle Zeugen gebeten werden, sich mit der Polizei in Varel unter der Rufnummer 04451-923-0 in Verbindung zu setzen.

