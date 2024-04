POL-VER: +Zeugen verhindern Diebstahl++Kind auf Rad angefahren++Alleinbeteiligt von Fahrbahn abgekommen+

Landkreise Verden und Osterholz (ots) - LANDKREIS VERDEN +Einbruch in Einfamilienhaus+ Thedinghausen. In der Zeit von Mittwochnachmittag bis Sonntagvormittag brachen unbekannte Täter in ein unbewohntes Einfamilienhaus in der Bremer Straße ein. Sie beschädigten eine Scheibe und gelangten in das Haus. Im Inneren ...

