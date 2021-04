Polizeiinspektion Verden / Osterholz

POL-VER: Pressemitteilung der Polizeiinspektion Verden/Osterholz

Landkreise Verden und Osterholz (ots)

LANDKREIS VERDEN

Auseinandersetzung in Ottersberg

Ottersberg. Auf dem Parkplatz der Sportanlage an der Straße Fährwisch kam es am Montagabend gegen 20:15 Uhr zu einer handfesten Auseinandersetzung zwischen mehreren jungen Männern. Bisherigen Erkenntnissen zufolge waren insgesamt sieben Jugendliche und junge Erwachsene an der Schlägerei beteiligt, die Ursache für den Konflikt ist hingegen unklar. Während vier Männer im Alter zwischen 17 und 22 Jahren leicht verletzt auf der Sportanlage zurückblieben, flohen ihre drei Kontrahenten vor Eintreffen der Polizei vom Tatort. Eine sofortige Fahndung nach den Angreifern durch mehrere Streifenwagen verlief nicht zur Ergreifung der Täter. Zwei der Verletzten wurden mit Rettungswagen in eine Klinik gefahren. Die Polizei Achim hat nun die Ermittlungen wegen gefährlicher Körperverletzung aufgenommen. Hinweise zum Ablauf der Auseinandersetzung und zu den Beteiligten und deren Fahrzeuge nehmen die Beamten unter Telefon 04202/9960 entgegen.

Sachbeschädigung auf dem Schulhof

Verden. Unbekannte Täter haben am vergangenen Wochenende eine Glasscheibe auf dem Schulhof der Oberschule - Verdener Campus an der Straße Trift beschädigt. Offenbar hatten Unbekannte einen Stein gegen das Glas geworfen, wodurch ein hoher Sachschaden entstand. Nun ermittelt die Polizei Verden wegen gemeinschädlicher Sachbeschädigung. Anwohner oder sonstige mögliche Zeugen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich unter Telefon 04231/8060 zu melden.

Auto überschlägt sich

Kirchlinteln. Ein Reifenplatzer führte am Montagabend gegen 22:30 Uhr zu einem folgenschweren Verkehrsunfall auf der A27. Ein 40-jähriger Fahrer eines Transporters war in Richtung Bremer Kreuz unterwegs, als er zwischen den Anschlussstellen Walsrode-West und Verden-Ost aufgrund eines geplatzten hinteren Reifens die Kontrolle über sein Fahrzeug verlor. Der Klein-Lkw geriet ins Schleudern und kam nach rechts von der Fahrbahn ab. Im Seitenraum überschlug sich der Transporter und blieb hier schließlich stark beschädigt liegen. Der 40-Jährige konnte sich allein aus dem Fahrzeug befreien. Er wurde mit leichten Verletzungen in ein Krankenhaus transportiert. Der Unfallwagen musste geborgen und abgeschleppt werden.

LANDKREIS OSTERHOLZ

Hebelversuche an Haustüren - Polizei ermittelt Tatverdächtigen

Osterholz-Scharmbeck. Am Sonntagmorgen ertappte ein Anwohner der Bremer Straße einen jungen Mann, der nacheinander an zwei Türen zweier Mehrfamilienhäuser hebelte. Der Tatverdächtige ergriff daraufhin ohne jegliche Beute die Flucht, konnte aber aufgrund des Zeugenhinweises von der alarmierten Polizei Osterholz im Nahbereich ergriffen werden. Gegen den jungen Mann ermitteln die Beamten nun wegen versuchten Einbruchsdiebstahls.

Zwei Verletzte nach Unfall

Lilienthal. Bei einem Verkehrsunfall in Lilienthal wurde am Montag gegen 12 Uhr eine Person leicht verletzt. Eine 58-jährige VW-Fahrerin befuhr die Moorhauser Landstraße (K8) aus Ritterhude kommend in Richtung Lilienthal. Als sie die Kreuzung zur Lilienthaler Allee erreichte, missachtete sie hier die Vorfahrt eines hier querenden 42-jährigen Mannes, der ebenfalls mit einem VW unterwegs war. Durch die Wucht der Kollision wurde der Wagen des 42-Jährigen noch gegen einen Lkw geschleudert. Sowohl die Frau als auch der Mann wurden leicht verletzt, der 44-jährige Fahrer des Lkw blieb hingegen unverletzt. An den Autos entstand ein beträchtlicher Schaden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Verden / Osterholz, übermittelt durch news aktuell