Polizeiinspektion Verden / Osterholz

POL-VER: 37-Jähriger nach Angriff in Untersuchungshaft

Oyten (ots)

In der Sagehorner Dorfstraße ist es am frühen Sonntagabend in einer Wohnung zu einer Auseinandersetzung zwischen einem 37-jährigen und einem 24-jährigen Mann gekommen. Der 24-Jährige wurde währenddessen mit einem spitzen Gegenstand schwer verletzt und musste durch Rettungskräfte in ein Krankenhaus gebracht werden.

Der 37-Jährige war zwischenzeitlich aus der Wohnung des 24-Jährigen und mutmaßlich mit einem Pkw vom Tatort geflüchtet. Trotz intensiver Fahndungsmaßnahmen, konnte er am Sonntag nicht aufgefunden werden. Am nächsten Tag stellte er sich jedoch der Polizei in Achim. Die zuständige Staatsanwaltschaft Verden hatte gegen den 37-Jährigen umgehend einen Haftbefehl wegen versuchten Totschlags beantragt, sodass er noch am selben Tag dem zuständigen Richter am Amtsgericht in Verden vorgeführt werden konnte, wo der Richter einen Haftbefehl erließ.

Mögliche Zeugen des Geschehens vom Sonntagabend werden unter 04202/9960 um Hinweise an die ermittelnden Beamten der Polizei in Achim gebeten.

Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Verden / Osterholz

Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Imke Burhop

Telefon: 04231/806-104

www.polizei-verden-osterholz.de

www.twitter.com/Polizei_VER_OHZ

Original-Content von: Polizeiinspektion Verden / Osterholz, übermittelt durch news aktuell