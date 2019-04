Polizeiinspektion Verden / Osterholz

POL-VER: LKW verunfallt auf der A1 - Fahrer schwerst verletzt

Bild-Infos

Download

Oyten/A1 (ots)

Am Dienstagmorgen gegen kurz nach 9 Uhr geriet ein 61-jähriger Fahrer eines LKW mit Anhänger auf der A1 zwischen den Anschlusstellen Oyten und Posthausen in Fahrtrichtung Hamburg aus unklarer Ursache nach rechts in den Seitengraben. Der Anhänger des LKW war mit Steinen beladen und überschlug sich, wodurch die Ladung aus dem Hänger geschleudert wurde. Die Steine landeten hierbei glücklicherweise nicht auf der Fahrbahn, sondern im Seitenraum.

Der Fahrer wurde bei dem Geschehen möglicherweise aus dem Führerhaus geschleudert. Der 61-Jährige wurde schwerst verletzt und mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. Der genaue Unfallhergang ist bisher nicht geklärt und Gegenstand der Ermittlungen zur Unfallursache.

Die Feuerwehr Oyten rückte unter anderem zum Binden auslaufender Stoffe und Abpumpen von Kraftstoff aus dem Unfallfahrzeug an, um weitere Schäden zu verhindern. Die mit Kraftstoff verunreinigte Erde wurde später abgetragen.

Insgesamt ist ein Sachschaden von mehr als 90.000EUR entstanden. Der rechte Fahrstreifen musste für die Dauer der Rettungsmaßnahmen und anschließenden Bergungsarbeiten des Fahrzeuges gesperrt werden. Der mittlere Fahrstreifen wurde temporär ebenfalls gesperrt. Dadurch kam es zu starken Verkehrsbehinderungen im Bereich der Unfallstelle.

Mögliche Zeugen des Unfallherganges werden unter 04232/945590 um Hinweise an die Autobahnpolizei in Langwedel gebeten.

Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Verden / Osterholz

Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Imke Burhop

Telefon: 04231/806-104

www.polizei-verden-osterholz.de

www.twitter.com/Polizei_VER_OHZ

Original-Content von: Polizeiinspektion Verden / Osterholz, übermittelt durch news aktuell