POL-VER: Erneut Anrufe falscher Polizeibeamter + Verkehrsunfall auf der B215 + Einbruch in Lagerräumlichkeiten + Hochwertiger Pkw gestohlen

LANDKREIS VERDEN

Erneut Anrufe falscher Polizeibeamter

Landkreis Verden. Am Donnerstag wurde eine Vielzahl von Bürgern in Verden und Achim erneut durch "falsche Polizeibeamte" angerufen. Glücklicherweise hatten die Täter in keinem der gemeldeten Fälle Erfolg. Erneut haben sich fremde Personen als Ermittler aus dem Wohnort der Angerufenen ausgegeben und behauptet, dass ihnen ein Einbruch oder eine ähnliche Straftat drohe, um Vermögenswerte der Angerufenen in Erfahrung zu bringen. Die Angerufenen haben richtig reagiert: Sie haben das Telefonat beendet und eigenständig die Telefonnummer der örtlichen Polizei oder den Notruf gewählt. Die Anrufer wollen Druck bei ihrem Gegenüber aufbauen und die Menschen dazu bewegen, am Telefon Auskünfte über persönliche und finanzielle Verhältnisse zu erteilen und am Ende Wertsachen an Fremde zu übergeben. Durch das Beenden des Telefonats kann dieser Druck unterbrochen werden. Für diejenigen, die die Sicherheit im Umgang mit diesen und ähnlichen Situationen anschaulich lernen wollen, laden die Polizeiinspektion Verden/Osterholz mit Unterstützung des Vereins Weisser Ring Interessierte am 07.05.2019 um 16:30 Uhr im Rathaus in Oyten ein kostenloses Präventionstheater statt. Verschiedene Situationen werden durch die Silbermöwen der Landesbühne Niedersachsen Nord dargestellt und gemeinsam mit den Zuschauern verändert.

Verkehrsunfall auf der B215

Verden. Am Donnerstagmorgen kam es an der Einmündung Nienburger Straße (B215), Ecke Verdener Straße zu einem Verkehrsunfall zwischen einem Lkw und einem Pkw, bei dem eine Frau schwerverletzt wurde. Ein 48-jähriger Fahrer eines Lkw fuhr auf der Nienburger Straße in Richtung Verden. In Höhe der Einmündung zur Verdener Straße übersah eine 80-jährige Fahrerin eines Mazda Demio den Lkw des 48-Jährigen und fuhr nach links in Richtung Dörverden auf die B215. Bei dem folgenden Zusammenprall der Fahrzeuge verletzte sich die 48-Jährige schwer und wurde durch Rettungskräfte in ein Krankenhaus gebracht. An beiden Fahrzeugen entstand ein Sachschaden von etwa 7.000EUR, der Mazda musste abgeschleppt werden. Für mehr als eine Stunde kam es zu Verkehrsbehinderungen im Bereich der Unfallstelle.

LANDKREIS OSTERHOLZ

Einbruch in Lagerräumlichkeiten

Ritterhude. Bereits zwischen vergangenem Sonntag- und Montagvormittag haben unbekannte Täter sich gewaltsam Zutritt zu einem Lager und einer Garage der Feuerwehr in der Habichthorster Straße verschafft. Die Personen sind durch ein Fenster gelangt und haben sich anschließend in den Räumen umgesehen. Der genaue Sachschaden ist bisher unklar. Die Polizei Osterholz ermittelt gegen die unbekannten Einbrecher und bittet mögliche Zeugen verdächtiger Umstände unter 04791/3070 um Hinweise.

Hochwertiger Pkw gestohlen

Schwanewede. Diebe haben zwischen Dienstagnachmittag und Mittwochmorgen im Heckenweg einen BMW X5 gestohlen. Der weiße Pkw hat an der Straße vor dem Wohnhaus gestanden und verfügt über das sogenannte Keyless-Go-System. In welcher Weise die Täter den Pkw gestartet haben, ist derzeit nicht klar, da die Original-Schlüssel nicht entwendet worden sind. Der Sachschaden beträgt etwa 40.000EUR. Die Polizei Osterholz bittet Zeugen, die Hinweise auf verdächtige Personen oder Umstände auch im Vorfeld der Tat machen können, unter 04791/3070 um Hinweise.

Besitzer von Fahrzeugen mit dem Keyless-Go-System sollten ihre Schlüssel nicht in der Nähe der Hauswand zum Auto lagern. Außerdem können Schutzbehältnisse, die die Funkstrahlung unterbrechen vor Diebstahl schützen. Nur wenn der Schlüssel direkt neben das Auto gehalten werden kann und dieses trotzdem verschlossen bleibt, ist der Schutz gewährleistet.

