Polizeiinspektion Verden / Osterholz

POL-VER: 41-Jähriger nach Auseinandersetzung in Untersuchungshaft

Lilienthal (ots)

Bereits am Ostermontag kam es am späten Vormittag in der Hauptstraße zu einer Auseinandersetzung zwischen zwei Männern, bei der ein 37-Jähriger schwer verletzt wurde.

Die beiden 41- und 37-jährigen Personen trafen zunächst auf dem Gelände einer Tankstelle aufeinander und bewegten sich von dort weiter in Richtung Ortsmitte. Der 41-Jährige hat den Jüngeren angegriffen und weiter auf ihn eingewirkt, als er schon am Boden lag. Rettungskräfte brachten den 37-jährigen Mann in ein Krankenhaus.

Im Zuge der Ermittlungen wurde deutlich, dass das Opfer nur durch glückliche Umstände nicht noch schwerere Verletzungen erlitten hat. Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Verden hat ein Richter des dortigen Amtsgerichts bereits am Donnerstagnachmittag einen Haftbefehl gegen den 41-jährigen Mann erlassen. Nach seiner Festnahme wurde er am heutigen Tage dem Haftrichter vorgeführt.

Die Polizei bittet dennoch um Hinweise möglicher Zeugen zum Ablauf des Streits zwischen den beiden Männern. Sie werden unter 04791/3070 entgegengenommen.

Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Verden / Osterholz

Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Imke Burhop

Telefon: 04231/806-104

www.polizei-verden-osterholz.de

www.twitter.com/Polizei_VER_OHZ

Original-Content von: Polizeiinspektion Verden / Osterholz, übermittelt durch news aktuell