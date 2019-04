Polizeiinspektion Verden / Osterholz

POL-VER: 39-Jähriger nach Auseinandersetzung in Untersuchungshaft

Verden (ots)

Am Holzmarkt kam es am Dienstagabend zu einer Auseinandersetzung zwischen einer 41-jährigen Frau und einem 39-jährigen Mann, in dessen Verlauf der Mann die 41-Jährige schwer verletzte. Während des Streits hatte die 41-Jährige nach ersten Erkenntnissen das Smartphone des 39-Jährigen beschädigt. Kurz darauf schlug der Mann der Frau mehrfach mit der Faust ins Gesicht und trat gegen ihren Kopf als diese am Boden lag. Die Frau wurde zur medizinischen Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. Der 39-Jährige wurde vor Ort vorläufig festgenommen und zur Wache der Polizei Verden gebracht. Die Ermittlungen zu den Umständen der Tat wurden durch die Beamten des Zentralen Kriminaldienstes der Polizeiinspektion Verden/Osterholz umgehend aufgenommen und dauern derzeit an. Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Verden hat ein Richter des dortigen Amtsgerichts am Mittwochnachmittag einen Untersuchungs-Haftbefehl gegen den Mann erlassen.

