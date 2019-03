POL-VER: Fahrer flüchtet nach Unfall - Zeugen gesucht + Werkzeugdiebe haben es auf Baustellen abgesehen + Vier Altpapierbrände am Donnerstag - nach ersten Hinweisen weitere Zeugen gesucht

Polizeiinspektion Verden / Osterholz

LANDKREIS VERDEN

Fahrer flüchtet nach Unfall - Zeugen gesucht

Verden. Am frühen Donnerstagnachmittag gegen 14:20 Uhr streifte ein unbekannter Fahrer mit seinem Fahrzeug in der Straße "Am Meldauer Berg" in Fahrtrichtung "Moorstraße" drei am Straßenrand abgestellte Autos. Bei den drei geschädigten Fahrzeugen der Marken Renault, VW und Ford entstand ein Sachschaden von mehr als 9.000EUR. Weil der Verursacher flüchtete, wird nun wegen unerlaubtem Entfernens vom Unfallort gegen die unbekannte Person ermittelt. Die Polizei Verden bittet mögliche Zeugen des Unfallgeschehens unter 04231/8060 um Hinweise.

LANDKREIS OSTERHOLZ

Werkzeugdiebe haben es auf Baustellen abgesehen

Lilienthal. In der Nacht zu Donnerstag wurden insgesamt drei Bauwagen und elf Container auf verschiedenen Baustellen im Ort aufgebrochen oder versucht aufzubrechen und Werkzeug gestohlen. Die Tatorte befinden sich in den Straßen Zur alten Wörpe, Arn-Harjes-Weg, Harm-Gefken-Weg und zweimal in der Torneestraße. Unter anderem wurden elektrische Werkzeuge und Zubehör gestohlen. Der Gesamtschaden wird vorläufig auf mehrere hundert Euro geschätzt. Die Täter schlugen auf sämtlichen Baustellen zwischen Mittwochnachmittag um 16:30 Uhr und spätestens Donnerstagmorgen 07:00 Uhr zu. Anschließend konnten die unbekannten Diebe flüchten. Die Polizei Osterholz hat die Ermittlungen gegen die Täter aufgenommen. Mögliche Zeugen, die in diesem Zeitraum verdächtige Personen, unbekannte Fahrzeuge in der Nähe der einzelnen Baustellen oder sogar verdächtige Umstände auf dem Gelände selbst wahrgenommen haben, werden unter 04791/3070 um Hinweise an die Polizei Osterholz gebeten.

Vier Altpapierbrände am Donnerstag - nach ersten Hinweisen weitere Zeugen gesucht

Lilienthal. Im Verlauf des Donnerstags kam es wiederholt zu Bränden von Altpapiertonen im Ortsgebiet. Während bereits gegen kurz vor halb zwei mittags eine Altpapiertonne in einem Nebengebäude eines Wohnhauses brannte, kam es zu drei weitere Bränden solcher Tonnen am selben Abend ab etwa 20:00 Uhr in der Goebelstraße, Ostlandstraße und "Im Uhlenbrook". In der Goebelstraße griff das Feuer auf weitere Müllcontainer sowie eine Hecke über und zerstörte diese komplett, bevor der Brand leichten Schaden an einem Garagenkomplex anrichtete. Die Feuerwehr Lilienthal konnte das Feuer schließlich löschen. Insgesamt ist ein Sachschaden von mehreren tausend Euro entstanden. Personen wurden durch die Brände glücklicherweise nicht verletzt. Die Ermittlungen zur genauen Brandursache wurden durch den Kriminalermittlungsdienst der Polizei Osterholz aufgenommen. Mehrere Zeugen haben jedoch erste Hinweise auf jugendliche Personen gegeben, die mit den Bränden in Zusammenhang stehen könnten. Für die Ermittlungen bittet die Polizei Osterholz um weitere Hinweise aus der Bevölkerung. Mögliche Zeugen, die einzelne Jugendliche oder eine Personengruppe in der Zeit bis 21:30 Uhr im Ortskern von Lilienthal gesehen haben, werden gebeten, sich unter 04791/3070 mit den Beamten in Verbindung zu setzen.

