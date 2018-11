POL-VER: Krad-Fahrerin verletzt

Landkreis Verden (ots) - Verden/Dauelsen. Bei einem Verkehrsunfall auf der Hamburger Straße (B215) wurde am Donnerstag gegen 13:15 Uhr eine 17-jährige Fahrerin eines Kleinkraftrades verletzt. In Höhe des Schülerweges hatte eine 59-jährige Mazda-Fahrerin auf der B215 verkehrsbedingt bis zum Stillstand abbremsen müssen. Dies übersah die ihr nachfolgende Moped-Fahrerin, die daraufhin auf das Auto auffuhr und stürzte. Mit schweren Verletzungen musste die Jugendliche in eine Klinik eingeliefert werden. An den Fahrzeugen entstand Sachschaden.

Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Verden / Osterholz

Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Helge Cassens

Telefon: 04231/806-104

www.polizei-verden-osterholz.de

www.twitter.com/Polizei_VER_OHZ

Original-Content von: Polizeiinspektion Verden / Osterholz, übermittelt durch news aktuell