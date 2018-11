POL-VER: Polizei sucht beschädigten Sattelzug

Landkreis Verden (ots) - Verden. Nach einem Verkehrsunfall an der Anschlussstelle Verden-Ost sucht die Autobahnpolizei Langwedel nach einem vermutlich beschädigten Sattelzug. Am Mittwoch gegen 7 Uhr bremste der gesuchte Lkw-Fahrer vorschriftsmäßig am Stoppschild ab, bevor er an der Anschlussstelle Verden-Ost auf die A27 einfuhr. Ein ihm nachfolgender Skoda-Fahrer fuhr aus Unachtsamkeit auf den 40-Tonner auf, dessen Fahrer dies nicht bemerkt haben dürfte. Er ist folglich auf die A27 eingefahren und in Richtung Bremer Kreuz davongefahren. Der Skoda hingegen wurde bei diesem Unfall derart schwer beschädigt, dass der Pkw nicht mehr fahrbereit war. Der Fahrer des möglicherweise ebenfalls beschädigten Sattelzuges wird gebeten, sich bei der Autobahnpolizei Langwedel unter Telefon 04232/945990 zu melden.

